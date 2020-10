Keime und Defekte: Probleme bei den Wasserspielen am Karlsruher Marktplatz

Am Mittwoch plätschern die Wasserspiele auf dem Marktplatz fast ungestört vor sich hin. Bei nur noch rund 13 Grad Celsius rennen keine Kinder über das Fontänenfeld. Ein Mann hält kurz an, um seine Schuhe sauber zu machen. Ein anderer steht am Rand und hält einen kleinen Papierstreifen in das sprudelnde Wasser. Er prüft damit, wie viele Keime sich darin befinden.

In den gut vier Monaten seit Eröffnung der Wasserspiele waren es teilweise deutlich zu viele. Die Keimkonzentration sorgte für die größten Sorgenfalten beim zuständigen Gartenbauamt – aber längst nicht für die einzigen.

Immer wieder blieb der Marktplatz trocken, insgesamt sieben Tage lang. Kurz vor der Winterpause glaubt man, die gröbsten Probleme im Griff zu haben. Ganz reibungslos sprudelt es aber noch immer nicht.