Wochen ohne Regen

Kein Regen und viel Hitze: Bilder der extremen Wasserarmut in Karlsruhe und der Region

Seit Wochen blauer Himmel, sengende Sonne und ganz selten mal ein Regentropfen im Südwesten: Das hat gravierende Folgen für die Natur. Die Flüsse leiden an extremer Wasserarmut. Auf dem Rhein wird die Schifffahrt eingeschränkt. Umweltschützer warnen vor einer möglichen Schädigung der Tierwelt, auch weil die Wassertemperatur zu hoch ist. Der Regen lässt weiter auf sich warten, es könnte also noch trockener werden. Hier sind frische Fotoeindrücke von der extremen Situation in Nordbaden.