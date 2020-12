Eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch sorgt für Freude aber natürlich auch etwas Nervosität. Schließlich ist das Ziel, ob neue Stelle oder Ausbildungsplatz, in greifbarer Nähe. Mit gründlicher Vorbereitung und Gelassenheit lässt sich jedoch auch diese Hürde meistern.

Vorab ausreichend über das Unternehmen informieren

Wer zum Vorsprechen eingeladen wird, sollte auf jeden Fall schon etwas über den potenziellen Arbeitgeber gewesen. Es geht nicht darum, die gesamte Firmengeschichte nacherzählen zu können oder ähnliches. Aber zumindest über die Grundlegenden Aufgaben und Bereiche der Firma sollte man etwas wissen.

Denn wer beim Bewerbungsgespräch keinerlei Fragen über das Unternehmen beantworten kann, steht schlecht da, da dies auf mangelhafte Vorbereitung sowie fehlendes Interesse schließen lässt. Glücklicherweise ist eine übersichtliche Homepage heutzutage bei so gut wie allen Unternehmen Standard, so dass man sich zeitig und in aller Ruhe online informieren kann.

Bereits im Vorfeld Antworten auf mögliche Fragen überlegen

Hat ein Bewerber es bis zum Vorstellungsgespräch geschafft, sind die Personaler in der Regel bereits über den Lebenslauf und bisherige Tätigkeiten des Kandidaten im Bilde. Nun möchte man wissen, wie der Bewerber von Angesicht zu Angesicht wirkt und sehen, wie er sich unter dem Druck der Situation verhält und präsentiert. Sich bereits im Voraus ein paar Gedanken zu Antworten auf mögliche Fragen zu machen, erleichtert den Gesprächseinstieg und vermindert die Aufregung.

Einige „Evergreens“, die immer wieder in Bewerbungsgesprächen auftauchen: Was sind Ihre Stärken beziehungsweise Schwächen? Warum haben Sie sich gerade hier beworben? Wie motivieren Sie sich am besten? Was wissen Sie über dieses Unternehmen? Wo sehen Sie sich in fünf bis zehn Jahren? Was hat Ihnen in ihrem vorherigen Job gut beziehungsweise gar nicht gefallen? Solche und ähnliche Fragen werden häufig gestellt.

Vorsicht: Peinliche Bilder in Sozialen Medien vermeiden

Auch Fragen zu Arbeitsweise, Führungsqualitäten oder Aktivitäten in Sozialen Medien sind nicht ungewöhnlich. Gerade letzteres Thema kann zu unangenehmen Fangfragen führen, wenn sich auf dem persönlichen Profil oder über Verlinkungen peinliche Partybilder oder andere problematische Darstellungen finden lassen. Grundsätzlich sollte man stets darauf achten, dass die eigene Präsenz im Internet nicht zum Nachteil wird.

Die passende Kleidung

„Was zieh ich an?“ Mit dieser Frage quälen sich alle Bewerber gleichermaßen. Auf Freizeitkleidung sollte dabei eher verzichtet werden. Mit einem seriösen Outfit ist man hier im Regelfall auf der sicheren Seite. Die Kleidung sollte natürlich sauber und gepflegt sein – das gilt auch für die Schuhe. Letztere sollten geschlossen sein und bei Frauen nicht über zu hohe Absätze verfügen.

Kurze Röcke beziehungsweise kurze Hosen bei Männern gehören ebenfalls in den Tabu-Bereich. Mit einem Hemd beziehungsweise einer Bluse bei Damen macht man generell nichts verkehrt. Krawatte und Sakko sind nicht immer notwendig. Wer sich ein wenig am Unternehmen orientieren möchte, kann auf der Homepage nachschauen, wie sich die Mitarbeiter präsentieren.

Auf die Umgangsformen achten

Pünktlichkeit und Höflichkeit nicht vergessen: Beides sind Werte, auf die nach wie vor und vollkommen zu Recht Wert gelegt wird. Pünktlichkeit bedeutet Verlässlichkeit und Höflichkeit spricht für einen korrekten Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten. Insofern sollte man bei der Anreise zum Bewerbungstermin ausreichend Zeit einplanen, zur Begrüßung die Hand geben und sich generell manierlich verhalten. Beachtet man diese Punkte, kann man sich guten Gewissens auf den Termin freuen.