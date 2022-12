Er nadelt und nadelt: Da ist gerade erst Heiligabend rum, da ist dem einen oder anderen der Baum schon lästig. Und für alle, die erst gar nicht die Feiertage abwarten wollen, öffnet die Stadt die Sammelstellen für ausrangierte Christbäume tatsächlich schon am 24. Dezember.

An anderer Stelle werden heute noch Bäume verkauft. Passantin in Karlsruhe

Während am Samstag auf dem Markt auf dem Gutenbergplatz die letzten Einkäufe erledigt werden, macht ein Schild neben dem Bücherschrank klar: Hier können sie abgelegt werden, die ausrangierten Nordmänner und Co. „Lustig“, sagt eine Passantin: „An anderer Stelle werden heute noch Bäume verkauft.“

Tatsächlich bleibt der Sammelplatz erst mal leer. Ebenso der bei der Leopoldschule. Doch am ersten Feiertag ist es dann soweit: Kein Baum, aber ein großer, sattgrüner Ast liegt auf dem Gutenbergplatz – und ist am Tag danach wieder verschwunden. Aber ganz sicher: Der Erste wird nicht der Letzte sein.

Bis 7. Januar können an zahlreichen Plätzen quer über das Stadtgebiet verteilt die Bäume abgelegt werden. Abgeholt werden sie dort vom Amt für Abfallwirtschaft. Und dieses bittet im Sinne des Umweltschutzes, den Weihnachtsschmuck und jegliches Plastik zu entfernen. Nächste Station ist die Kompostieranlage, weiter geht es dann in die Holzfeuerungsanlage, erklärt das Presseamt der Stadt.

Die Sammelstellen für Weihnachtsbäume in Karlsruhe

In Beiertheim können Christbäume zur Grund- und Hauptschule in der Marie-Alexandra-Straße 51 gebracht werden. In Bulach ist die Sammelstelle an der Grund- und Hauptschule in der Grünwinkler Straße 10 eingerichtet.

Weitere Orte nennt das Presseamt der Stadt: Auf dem Parkplatz Rastatter Straße neben dem Polizeiposten ist ein Sammelplatz in Dammerstock. In Daxlanden können Bürger ihre Bäume zur Grünfläche vor der Grund- und Hauptschule an der Ecke Holländerstraße/ Turnerstraße bringen, in Durlach zum Parkplatz neben der Tankstelle, Ecke Grötzinger Straße/Liebensteinstraße.

Weitere Stationen in Durlach sind auf der Grünfläche vor der Efa-Tankstelle (Auer Straße) beim Durchgang zur Amthausstraße, in der Dornwald-Untermühlsiedlung auf dem Freigelände Ecke Dornwaldstraße/Lortzingstraße. Zudem wird im Bergwald auf dem Parkplatz beim Einkaufszentrum gesammelt und in Durlach-Aue in Lohn-Lissen auf dem Parkplatz Ecke Ellmendinger Straße/Grazer Straße sowie auf dem Spielplatz neben dem Feuerwehrhaus.

Die Jugendfeuerwehr sammelt am Freitag, 6., und Samstag, 7. Januar, jeweils von 8 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 8. Januar, von 8 bis 14 Uhr Christbäume ein. Im Killisfeld gibt es eine Sammelstelle neben der Bushaltestelle Dieselstraße. Am Geigersberg dient die Grünfläche Max-Liebermann-Straße/Ernst-Barlach-Straße als Ablageort.

Jugendfeuerwehr sammelt Bäume ein

In Grötzingen sammelt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 7. Januar, Christbäume ein, in Grünwettersbach gibt es einen Sammelplatz an der Heinz-Barth-Schule, Esslinger Straße 2. Auf der Grünfläche vor der Grünwinkler Schule an der Ecke Pulverhausstraße/Hopfenstraße lässt sich der Baum in Grünwinkel ebenso entsorgen wie vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Zeppelinstraße. In Hagsfeld befindet sich die Stelle auf dem Bauhof Brückenstraße. Die Jugendfeuerwehr sammelt dort am Samstag, 7. Januar, ebenfalls Christbäume ein.

In Hohenwettersbach ist der Platz hinter dem Feuerwehrhaus reserviert, die Jugendfeuerwehr sammelt zusätzlich am Samstag, 7. Januar, Christbäume ein. Bewohner der Innenstadt Ost können ihre Bäume auf die Grünfläche Alter Friedhof an der Ecke Kapellenstraße oder zum Lidellplatz bringen. In der Innenstadt West liegt der Platz an der Leopoldschule, Leopoldstraße 9, in Knielingen an der Viktor-von-Scheffel-Schule, Schulstraße 3. Dort ist ebenfalls die Jugendfeuerwehr am Samstag, 7. Januar, im Einsatz. In Mühlburg wird auf der Grünfläche Seldeneckstraße/Ecke Hardtstraße gesammelt, in Neureut holt die Jugendfeuerwehr ab am Samstag, 7. Januar.

In der Nordstadt läuft die Sammlung an der Ecke Waldring/Knielinger Allee und im Grün vor der Marylandschule (Rhode-Island-Allee). In der Nordweststadt sind Plätze an der Werner-von-Siemens-Schule, an der Ecke Binsenschlauchweg/Kurt-Schumacher-Straße sowie an der August-Bebel-Straße/Ecke Kußmaulstraße. Im Bereich Rennbuckel können Bäume an der Rennbuckelschule (Bonner Straße), abgelegt werden, in Oberreut an der Anne-Frank-Schule (Bonhoefferstraße), in der Oststadt an der Tullaschule (Tullastraße) und am Gottesauer Platz.

Weihnachtsbaum-Sammelstellen an Karlsruher Schulen

Sammelstelle in Palmbach ist der Parkplatz am Friedhof, in der Rheinstrandsiedlung die Lindenallee vor der Rheinstrandhalle, in Rintheim die Dreschhalle an der Jagdstraße, im Rintheimer Feld die Heinrich-Köhler-Schule in der Forststraße. Im Süden wird in Alt-Rüppurr bei der Riedschule, Riedstraße 11, gelagert.

In Neu-Rüppurr auf dem Gelände an der Battstraße zwischen Adalbert-Stifter- und Eduard-Mörike-Straße, in Rüppurr Gartenstadt auf der Grünfläche Am Rüppurrer Schloss, und die Jugendabteilung der SG Rüppurr holt am Samstag, 7. Januar, ab. In Stupferich liegt der Platz an der Grundschule am Seiteneingang Gänsbergstraße. Auch dort ist die Jugendfeuerwehr aktiv am 7. Januar.

In der Südstadt sind Ablagestellen an der Uhlandschule (Schützenstraße) und Nebeniusschule (Treitschkestraße). In der Südstadt-Ost wird auf der Grünfläche in der Marie-Juchacz-Straße/Luise-Riegger-Straße gesammelt, in der Südweststadt in der Beiertheimer Allee am Platz hinter dem Konzerthaus und in der Welfenstraße auf der Grünfläche vor der Beiertheimer Brücke.

Auf den Parkplatz Bertha-von-Suttner-Straße/Albert-Schweitzer-Straße können Bäume in der Waldstadt gebracht werden, auch in die verlängerte Tilsiter Straße und Kolberger Straße bei Nummer 9 Richtung Garagenhof. Im Weiherfeld wartet der Belchenplatz, in der Weststadt der Gutenbergplatz und das Gelände am Kiosk bei der Ecke Kriegsstraße/Wichernstraße. In Wolfartsweier sind Sammelstellen am Freibad und in der Albert-Einstein-Straße.