Kellerbrand sorgt in Karlsruher Innenstadt für Großeinsatz der Feuerwehr

Wegen eines brennenden Kellers ist die Feuerwehr am Montagabend in die Karlsruher Gartenstraße ausgerückt. Nun ermittelt die Polizei.

Gerümpel in Flammen

Brennendes Gerümpel in einem Keller hat am Montagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in der Karlsruher Gartenstraße ausgelöst. Wie die Einsatzleitung der Feuerwehr mitteilte, alarmierten Anwohner kurz nach 20 Uhr die Einsatzkräfte.

Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in der Karlsruher Gartenstraße

Vor Ort fand die Feuerwehr brennendes Gerümpel in einem Kellerraum sowie ein verrauchtes Treppenhaus vor und brachte die Bewohner nach draußen. Zudem stellte sie das Gas und im Hinterhaus den Strom ab.

Anschließend belüfteten die Einsatzkräfte das verrauchte Treppenhaus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Warum das Gerümpel Feuer fing, ist unklar. Die Kriminalpolizei sei vor Ort und ermittle zur Brandursache, teilte die Einsatzleitung der Feuerwehr mit.

Für die Dauer des Einsatzes war die Gartenstraße an der Ecke zur Brauerstraße für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 42 Wehrleuten vor Ort.