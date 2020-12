Karlsruhe ist die männlichste Großstadt Baden-Württembergs. Doch wo wohnen all die Männer? In welchen Altersgruppen sind sie besonders stark vertreten? Und wie hoch ist der Frauenanteil in der Lokalpolitik?

Karlsruhe hat von allen baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen den geringsten Frauenanteil. Man könnte auch sagen: Den höchsten Männeranteil. „Kerlsruhe“, so nennen viele die Stadt scherzhaft.

Die Bezeichnung kommt nicht von ungefähr: Fast 160.000 Männer wohnten am 31. Dezember 2019 im Stadtkreis Karlsruhe, aber nur etwas mehr als 152.00 Frauen. Für eine gleichmäßige Geschlechterverteilung fehlen also mehrere Tausend Frauen. In keinem anderen Kreis im Südwesten ist das Gefälle so groß.