Ja. In der Schauburg waren am Montagvormittag rund 150 Tickets verkauft. Der Filmpalast hat am frühen Nachmittag sein Programm veröffentlicht und mit der Platzvergabe begonnen. Auch im Universum sind via Website schon Karten zu bekommen. Die Kinos sind zur Speicherung der Kontaktdaten verpflichtet, vor Ort nutzen sie dafür auch QR-basierte Systeme wie luca.