Kirchen im Corona-Modus

Drinnen oder draußen: Viele Weihnachtsgottesdienste stehen in Karlsruhe noch in den Sternen

Mit kreativen Gottesdienstformen haben die christlichen Kirchen in Karlsruhe nach fast zwei Jahren im Corona-Modus Erfahrung. So ist auch in diesem Jahr wieder eine ökumenische Fernsehandacht an Heiligabend geplant. Auch sonst wird an Weihnachten vieles anders sein als gewohnt.