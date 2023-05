Viermal so viele Fälle

Zahl der Kircheneinbrüche in Karlsruhe steigt stark an

Zuletzt wurde bei einem Einbruch in einer Kirche in Mühlburg ein Altarkreuz gestohlen. Das ist leider kein Einzelfall. In vielen Fällen ist der Sachschaden zudem meist höher als der Diebstahlschaden.