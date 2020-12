Silvester in der Corona-Krise

Ein gutes und hoffentlich gesundes neues Jahr: Wer das nicht nur mit Worten wünschen möchte, hat trotz Lockdown die Wahl. Ob Supermarkt, Drogerie oder Tankstelle – Glücksboten sind in Hülle und Fülle zu haben.

Beim Cafe Böckeler am Marktplatz kamen sie gleich körbeweise an, als süße Sauerei nämlich. „Unsere Marzipanschweine sind sehr gefragt“, versichert Mitarbeiterin Felicia Klenert. Die rosa Wutz bringt alles mit, damit 2021 auch wirklich ein Erfolg wird: Sie wird geziert von einem Fliegenpilz und einem Herz, zudem sitzt das Tierchen in der größeren Ausführung auf einem Kleeblatt, einem vierblättrigen, versteht sich.

„Das Schwein ist der Klassiker zu Silvester“, sagt Klenert. Ähnlich sieht es aus mit dem Hufeisen, das sich als Dekor bei den „Petit Fours“ findet. Ein Mann ordert zwei dieser süßen Naschwerke, ein Exemplar mit Fliegenpilz-Verzierung darf es für ihn auch noch sein. „Das esse ich mit meiner Frau an Neujahr“, verrät der Senior.