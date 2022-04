Blond und blond gibt wieder blond? Nicht unbedingt. Aber das Kind wird dunkelhaarig, wenn Vater und Mutter braune Haare haben? Möglich, aber auch nicht gewiss. Und bleiben helle Haare eines Kindes hell, wenn es älter wird? Vielleicht.

Vorhersehbar bei der Farbe unserer Haare ist eigentlich nur, dass sie sich mit zunehmendem Alter Richtung grau oder weiß verändert. Ansonsten sind Prognosen prinzipiell nur auf der Basis von Gentests möglich.

Denn klar ist: Unsere Haarfarbe hängt mit unseren Genen zusammen. Und die verschiedenen Farben sind durch genetische Veränderungen entstanden, denn Homo sapiens war ursprünglich dunkelhaarig und dunkelhäutig. „Es musste also etwas unterbrochen werden und etwas nicht mehr gebildet werden“, erklärt Genetiker Jörg Kämper, der am Karlsruher Institut für Technologie lehrt und forscht. Gen-Defekte im Laufe der Evolution sind also die Ursache für die Abweichungen.

Was unsere Haarfarbe bestimmt Eine Frage der Gene: Unsere natürliche Haarfarbe wird grundsätzlich durch die Gene bestimmt. Sie sind dafür verantwortlich, welche Menge Melanin und in welchem Verhältnis die Pigmente Eumelanin und Phäomelanin produziert werden. Beide entstehen aus der Aminosäure Tyrosin unter dem Einfluss verschiedener Enzyme, ihr zunächst gemeinsamer Biosynthese-Weg verzweigt sich. Dunkle Haare: enthalten viel Eumelanin und wenig Phäomelanin. Schwarze Haare: enthalten große Mengen Eumelanin und kaum Phäomenalin. Rote Haare: enthalten wenig Eumelanin und viel Phäomelanin. Blonde Haare: enthalten wenig von beiden Pigmenten. Graue Haare: Der Haarfollikel hat beim Alterungsprozess seine Fähigkeit verloren, Melanin zu bilden. Daher werden statt der Pigmente Luftbläschen ins Haar eingelagert.

Farbe hat immer etwas mit der Einlagerung von Pigmenten zu tun, erklärt der Professor, und bei den Haaren ist es die Einlagerung von Eumelanin und Phäomelanin. Mehrere Gene sind an der Produktion beteiligt, führt er aus, so etwa das Gen MC1R („Melanocortin 1 Rezeptor“), das am besten erforscht sei. „Fällt es aus, wird kein dunkles Pigment gebildet“, erklärt er.

Dann entsteht aus dem Ausgangsstoff Tyrosin mehr Phäomelanin, was zu einer rötlichen Haarfarbe führt. Haben beide MCR1-Gene eines Menschen diesen Funktionsverlust, wird das Haar feuerrot. Blonde Haare hingegen entstehen durch eine Veränderung in anderen Genen, die dann die Menge an produziertem Eumelanin deutlich reduzieren, ohne dass vermehrt Phäomelanin entsteht.

Viele blonde Kinder dunkeln nach

Einmal angelegt, muss die Haarfarbe aber nicht so bleiben. So haben vor allem Kinder europäischer Abstammung oft helle Haare und dunkeln im Laufe ihrer Entwicklung nach. Ein Phänomen, dass auch im Tierreich verbreitet ist, erinnert Kämper. Dass Vogelbabys weißflauschig sind und Affenbabys eine hellere Hautfarbe haben, signalisiere ihre Schutzbedürftigkeit. Bei den Affen auch, dass sie sich innerhalb ihre Gruppe mehr rausnehmen dürfen als ältere Mitglieder, die dieses Merkmal verloren haben. Ähnlich verhalte es sich bei den Menschen.

„Die Kinder haben zwar die Proteine, die die Farben machen, sie sind aber noch nicht angeschaltet“, erklärt er. Im Laufe ihrer Entwicklung und insbesondere durch die hormonellen Veränderungen in der Pubertät werden dann die Enzyme aktiviert, die für die Produktion des dunklen Melanins erforderlich sind. „Und das überdeckt dann eben die blonde Färbung“, so der Genetiker.

Grundsätzlich gibt es auch bei den Genen, die die Haarfarbe bestimmen, solche, die anderen übergeordnet sind, erläutert der Wissenschaftler. So ist das Gen, das für die Einlagerung der Farbe ins Haar zuständig ist, dem überlegen, das die Farbe herstellt. Klar: Wird nichts eingelagert, ist es egal, welche Pigmente produziert werden – das Haar bleibt dann hell.

Vererbt werden Haarfarben dominant-rezessiv. Bekommt ein Kind von einem Elternteil das blonde und vom anderen das dunkle Gen, wird es dunkelhaarig – das dunkle Gen ist dominant. Blond wird das Kind nur, wenn es von beiden Elternteilen das blonde – rezessive – Gen erhält. Das kann aber in den Erbanlagen der Eltern vorhanden sein, auch wenn sie dunkelhaarig sind, sagt Kämper. „Ich habe von jedem Gen zwei Kopien, nämlich je einen Chromosomensatz von der Mutter und vom Vater“, erklärt er. Wobei aber ein Gen für die volle Funktion ausreiche.

Blonde Kinder dunkelhaariger Eltern

Viele Menschen seien bei der Haarfarbe „heterozygot“, haben also sowohl das dunkle als auch das blonde Gen in ihren Anlagen. Und wenn beide Elternteile das blonde und das dunkelhaarige Gen in sich tragen, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass beide das blonde Gen an ihren Nachwuchs weitergeben, bei 1:4 – die Chance auf blonden Nachwuchs liegt damit bei 25 Prozent, rechnet Kämper vor.

Aussterben würden die Blonden nur, wenn sie einen gravierenden Selektionsnachteil hätten. Jörg Kämper, Genetiker

Aber trotz der rezessiven Vererbung und der damit verbundenen geringen Wahrscheinlichkeit, als Blondschopf durchs Leben zu gehen: Aussterben werden die Blonden nicht, obwohl dieses Szenario immer wieder heraufbeschworen wird. Schließlich sei die Erbanlage weiter vorhanden, auch wenn sie oft verdeckt sei. „Aussterben würden die Blonden nur, wenn sie einen gravierenden Selektionsnachteil hätten“, sagt Kämper.

Dass sei nur in Gegenden mit großer Sonnenintensität der Fall: Mit dunklen Pigmenten in Haaren und Haut ist man deutlich besser vor der Sonne geschützt. Daher haben sich Gen-Mutationen, die zu hellen Haaren und heller Haut führen, eben nicht in Äquator-Nähe durchgesetzt, sondern weit im Norden, führt er aus.

Dort sind blasse Menschen sogar im Vorteil: Die Produktion des wichtigen Vitamins D3 hängt von der UV-Strahlung auf die Haut ab. Während Hellhäutigen die trübe europäische Wintersonne dafür weitgehend ausreicht, haben Menschen mit viel Pigment, so der Biologe, hier oft einen eklatanten Mangel.

Was gegen das Aussterben der Blonden spricht

Die Folgen können Störungen im Knochen- und Muskelaufbau sein. Und noch etwas spreche gegen das Aussterben der Blonden: „Blond entspricht schließlich unserem Schönheits-Ideal“, sagt er schmunzelnd. „Damit ist es im Zuge der Partnerwahl wieder ein Vorteil, blond zu sein.“

Blonde Fakten Natürlich blond: Das sind etwa zwei Prozent der Weltbevölkerung. Deutschlandweit sind acht Prozent der Frauen und sechs Prozent der Männer blond. Das Zentrum der Blondschöpfe ist der Mittlere Ostseeraum. In Skandinavien sind deutlich über 50 Prozent, in einigen Regionen sogar mehr als 80 Prozent der Menschen blond. Blonde weltweit: Außerhalb Europas sind vor allem Nachfahren europäischer Einwanderer blond. Eine Reihe blonder Menschen gibt es auch bei den Berbern in Nordafrika, bei Bewohnern der Bergregionen des Libanon, bei den Aborigines im Westen Australiens sowie bei der indigenen Bevölkerung Papua-Neuguineas und der Salomonen. Blonde Nuancen: Gibt es viele. Varianten von blond sind etwa aschblond, nordischblond, lichtblond, strohblond, weißblond, mittelblond, dunkelblond, goldblond, weizenblond, semmelblond und rotblond. Die Produzenten von Haarfärbemitteln haben wahrscheinlich noch ein paar Nuancen mehr erfunden. Künstlich blond: Blond ist beliebt, und wer eben nicht naturblond ist, hilft gerne nach. Angeblich werden in Europa und Nordamerika fünfmal mehr Blondierungsmittel verkauft als alle anderen Färbemittel zusammen. In Deutschland gaben 2020 bei einer Umfrage 22 Prozent der Männer und 82 Prozent der Frauen ab 18 Jahren an, sich schon einmal die Haare gefärbt zu haben. Blondieren: Hierzu muss die äußere Haarschicht, die „Cuticula“ oder „Schuppenschicht“ geöffnet werden, so dass das Bleichmittel – in der Regel Wasserstoffperoxid – in die Faserschicht (auch „Cortex“ oder „Haarinde“) eindringen kann und die natürlichen Farbpigmente zerstört. Zudem reagiert das Färbemittel mit dem Bleichmittel. Die Farbstoffe blähen sich auf und bleiben so im Haar. Feines Blondhaar: Das Haar von Menschen aus Europa ist dünner als das Haar asiatischer Menschen, das in der Regel zwischen 0,08 und 0,12 Millimeter dick ist. In Europa sind 0,06 bis 0,08 Millimeter normal. „Feines Haar“ hat einen Durchmesser von 0,04 bis 0.06 Millimeter – und ist meistens blond. Viele Haare: Weil blonde Haare meist dünner sind, wachsen sie in größerer Zahl: So haben blonde Menschen etwa 150.000 Haare auf dem Kopf, Schwarzhaarige 110.000, Brünette 100.000 und Rotschöpfe etwa 80.000 Haare. Augenbrauen: Sie können bei blonden Menschen auch dunkler sein – oder so hell, dass man sie überhaupt nicht sieht. Auch die Wimpern sind bei blonden Menschen oft sehr hell und dünn – und damit nahezu unsichtbar. Graue Haare: Die bekommen alle Menschen irgendwann. Allerdings fallen einzelne graue Haare in dunklerer Umgebung mehr auf als in einem blonden Schopf.

In eine ähnliche Richtung ging Anfang des Jahrtausends die These des kanadischen Eiszeit-Forschers Peter Frost: Ende der letzten Eiszeit, als das jagdbare Großwild knapp war und das Überleben der Menschen immer schwieriger wurde, hätten sich die verbliebenen Männer die Frauen ausgesucht, die aus der Menge herausstachen – die blonden mit dem Gen-Fehler, der sich damit schnell ausbreitete.

Heute wissen Populationsgenetiker, dass die diversen Mutationen sehr viel länger zurückliegen – und also eher nichts dran ist an der These von der sexuellen Selektion am Ende der Eiszeit, die die Blondinen in Position gebracht haben soll.