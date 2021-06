Treffen sich ein Informatiker und ein Orthopäde: Was sich anhört wie der erste Satz eines schalen Witzes über zwei schrullige Wissenschaftler, ist in diesem Fall der Beginn eines interdisziplinären Forschungsprojekts am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zur Unterstützung von Arthrose-Patienten.

Der Informatiker heißt Thorsten Stein und ist Leiter des BioMotion Centers am KIT-Institut für Sport und Sportwissenschaften (IfSS). Der Orthopäde heißt Stefan Sell, ist Ärztlicher Direktor am Gelenkzentrum Schwarzwald in Neuenbürg und hat am IfSS eine Professur für Sportorthopädie und Belastungsanalyse.

Mit der Entwicklung einer intelligenten Kniebandage wollen die beiden Wissenschaftler nichts geringeres, als Arthrose-Betroffenen ein Handwerkszeug zur richtigen Dosierung der täglichen Belastung auf den Weg zu geben.