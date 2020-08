KIT-Historiker: „Das Ausmaß des Grauens in Hiroshima ist nicht vorstellbar”

Es kommt nicht auf die Wissenschaft an sich, sondern auf die Individuen an. Und es gibt immer wieder verantwortliche Individuen, die dieser Rolle aktiv gerecht werden. Der Rahmen dafür muss in unserer Zeit aber ein globaler sein. Denn die Probleme, die wir haben, betreffen die ganze Menschheit und sind nicht auf nationaler Ebene zu lösen. Ich bin optimistisch: Es hat bei den globalen Absprachen 100 Jahre gedauert von den ersten Haager Friedenskonferenzen bis zur Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs – aber er arbeitet heute. Daher ist es wichtig, dass die Menschen immer wieder die Hoffnung oder auch die Utopie haben und davon angetrieben werden.