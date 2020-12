An kaum einem anderen Ort ist der Männerüberschuss von „Kerlsruhe“ so sichtbar wie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Warum studieren und arbeiten dort so wenige Frauen und wie soll sich das ändern?

Im Rahmen der Exzellenzinitiative hat das KIT zwei große Maßnahmenpakete beschlossen, die mehr Frauen anlocken und fördern sollen. Doch Studierendenmarketing ist nicht alles. Auch das Lern- und Lehrumfeld muss gendergerecht sein, damit sich alle Geschlechter am KIT wohlfühlen.

Mit unserem Redaktionsmitglied Julia Weller sprachen der Präsident des KIT, Holker Hanselka, sowie Katrin Klink, Leiterin der Stabsstelle Diversity in der Personalentwicklung und Beruflichen Ausbildung.