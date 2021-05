Ergebnisse einer KIT Studie

Kinder haben sich im Corona-Lockdown zu wenig bewegt

Kinder in Karlsruhe können draußen Sport machen, ab Samstag wahrscheinlich wieder in 20er-Gruppen. Bewegung ist für Kinder trotz Lockdown dringend nötig, so das Ergebnis einer Studie des KIT.