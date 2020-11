Das war nach der Gemeinderatssitzung zunächst nicht ganz klar. Die Grünen hatten in ihrer Vorlage von „zukünftigen“ Schließungen gesprochen, also im Wortsinn solchen, die nach dem 17. November gelten beziehungsweise angeordnet werden. Eine Rückfrage der BNN bei der Stadtverwaltung ergab, dass man die Entscheidung auch dort so deutet. Rückerstattungen für Schließungen in den vergangenen Wochen können Eltern also nicht erwarten.