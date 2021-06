Sparmaßnahmen

Evangelische Kirche bereitet Kita-Schließungen in Karlsruhe vor

Die Evangelische Kirche in Karlsruhe will ihre Ausgaben bis 2030 um rund ein Drittel reduzieren. Sie fürchtet einen Rückgang der Einnahmen in ähnlicher Höhe. Auf der Streichliste stehen auch einige Kitas der Kirche. Eine Entscheidung fällt vermutlich Anfang Juli.