Karlsruhe: Kita „Zauberwürfel“ in Durlach-Aue feiert Richtfest

Kurz vor Weihnachten steht nun der Rohbau und das Richtfest darf gefeiert werden – leider jedoch ohne Fest, dafür mit besten Wünschen für das kommende Jahr. Das geht aus einer Pressemitteilung von Pro-Liberis hervor.

Neben speziellen Maßnahmen und ausgereiften Kinderschutzkonzepten sowie der Kindertagesstättenverordnung stehen bei diesem Projekt Themen Nachhaltigkeit sowie Zusammenarbeit mit lokalen Partnerunternehmen im Vordergrund.

Der aus Durlach-Aue stammende Schreinermeister Rheinhold Küffner hatte den Altbau der zukünftigen Kita, ein ehemaliges Wohnhaus mit kleinem Elektrofachhandel, als Standort ins Spiel gebracht.

Bereits die Kita „Zwergenstübchen“ in Aue entstand in einer ehemaligen Produktionshalle der Schreinerei Küffner. Mit patentierten Fingerschutz-Türzargen und weiteren preisgekrönten Innovationen wie Raumspar- oder barrierefreien Türen, begleitet die Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG den Bau zahlreicher Betreuungs-Einrichtungen für Kinder.

Die 1975 gegründete Firma ist nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit erfolgreich. Im Durlacher Zauberwürfel findet eine weitere eigens entwickelte Lösung Anwendung: Die “RenovierungsFingerschutzzargen“.

Bestehende Türrahmen im alten Gebäudeteil mussten nicht erst mühsam entfernt werden, sondern wurden ressourcensparend angepasst und weitergenutzt. So konnten die RenovierungsFingerschutzzargen der Firma Küffner auf den alten Holzrahmen montiert werden und erhalten somit große Teile der Bausubstanz im Bestandsgebäude.

Rohstoffe wurden mit monatelanger Verzögerung geliefert

Die Eröffnung des Zauberwürfels war für September 2021 geplant, doch insbesondere in den vergangenen beiden Corona-Jahren ergaben sich Schwierigkeiten. So konnten Rohstoffe wie Holz erst nach wochen- oder gar monatelanger Verzögerung geliefert werden. Kurz vor Weihnachten darf nun das Richtfest gefeiert werden – leider jedoch ohne festliches Zusammenkommen.

„Wir transportieren den Richtspruch über unsere Social-Media-Kanäle sowie per Pressemitteilung und Eltern-Newsletter. So erreicht er die Familien – und die Vorfreude auf eine hoffentlich gemeinsame Eröffnungsfeier steigt“, so Peer Giemsch, Gründer und Geschäftsführer der Lenitas gGmbH.

Für die Übergangszeit werden die Zauberwürfel-Kinder in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Schulkindergartens betreut. Im Frühjahr soll der Zauberwürfel dann seine Tore öffnen.