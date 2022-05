Kitas in Karlsruhe werden teurer – wer davon betroffen ist

Die Stadt hat zwei neue Projekte in ihre Planung aufgenommen. Eines mit je 20 Plätzen für Kinder unter und ab drei Jahren in Durlach, das im März 2023 eröffnen soll, und eines mit 20 Kleinkindplätzen, das im September 2023 in der Schillerstraße beginnen möchte. Werden alle geplanten Plätze geschaffen, liegt die U3-Betreuungsquote bei knapp 47 Prozent. Dazu kommen über 600 Plätze bei Tageseltern. Im Bereich Ü3 steigt die Quote nach aktueller Planung in den nächsten Jahren von 91,2 auf 95,9 Prozent.