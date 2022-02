Die Warteschlange beim Kleider-Flohmarkt im Karlsruher Club „Stadtmitte“ war am Wochenende lang. Doch zog allein die trendige Kleidung junge Menschen in die Innenstadt oder war den Besuchern auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig?

Eines ist offensichtlich: Die 90er sind längst zurück. Was mancher Mitt-Vierziger einst als Jugendlicher zum Rave trug und dabei möglicherweise Brit-Pop von Oasis, Happy Mondays oder Stone Roses hörte, ist heute heiß begehrte Ware. Weit geschnittene Hosen, ausgetragene, hellblaue Jeans, schlabbrige Pullis oder Trainingsjacken, gerne mit ziemlich schrägen Mustern, sind derzeit bei Teenagern und jungen Erwachsenen ziemlich en vogue.

Beim Kleider-Flohmarkt im Club „Stadtmitte“ gingen die Warteschlangen am Wochenende einmal rund um den Block. Begeistert von einem Trainingssweater sind Franzi, Lisa und Chiara. „Ich stehe auf die 90er. Vintage ist einfach lässig“, sagt Franzi über ihren Fang, ihre Freundinnen nicken eifrig.

Auch die Freundinnen Ilvy, Emily und Isabelle, die mit der Bahn von Bretten in die Fächerstadt gereist sind, um unter der Disco-Kugel nach Herzenslust zu stöbern, sind begeistert. Wo sonst das DJ-Pult war, befindet sich nun die Umkleide. Wo Cocktails serviert wurden, warten Kopfbedeckungen aller Art auf Abnehmer.

Man muss nicht ständig neue Kleidung produzieren und kaufen. Simon, Student

„Baggy Jeans und weite Pullis sind genau mein Ding“, meint Ilvy. Etwas politischer geht Simon, der Architektur am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) studiert, die Sache an. „Man muss nicht ständig neue Kleidung produzieren und kaufen. Es gibt ja schon genug. Ich bin ganz klar gegen Fast Fashion“, sagt Simon, der wie sein Kommilitone Remo eher zur Minderheit in der weiblich dominierten Shopping-Szene im Club zählt. Natürlich müsse es ihm auch gefallen. Eine Strickjacke und einen weiten Pulli zieht er hervor.

Remo mag vor allem bunte Farben. Auch er wird schnell fündig. Beide halten nichts von billig in Bangladesch zu Hungerlöhnen produzierten Textilien und wollen dagegen ein Zeichen setzen.

Ökologie und Nachhaltigkeit spielen eine Rolle

Ökologie und Nachhaltigkeit sind auch Alina und Nathalie wichtig, während sie in den Kleiderbergen nach ihrem ganz persönlichen Retro-Style fahnden. Die beiden Freundinnen, die in Stuttgart studieren, sind sich einig: Es sei doch schön, wenn man alten Klamotten neues Leben einhauche. Die 21-jährige Alina fügt hinzu: „Oversized und gemütlich soll es sein.“

Angetan vom großen Interesse ist Veranstalter Robert Edelmann. Der Mannheimer hat das Start-up „Heartlight Vintage“ gegründet und organisiert in verschiedenen Städten im Südwesten seine Märkte. Er selbst ist beste Werbung in eigener Sache. Mit seiner Aztec-Jacke („die findet man selten“) zählt er ebenfalls zu den Szene-Hipstern, die das 90er-Jahre-Revival feiern.

Auch er bezieht sich auf das Thema Nachhaltigkeit. Seine Textilien erhält der 23-Jährige von diversen Großhändlern, unter anderem aus den Niederlanden. Die Disco als Location sei in jedem Fall spannend, meint er. Das fand das Publikum – meist jung, weiblich und aus der Region rund um Karlsruhe kommend – mit Blick auf die langen Warteschlangen vor der Tür und an den Kassen wohl auch.