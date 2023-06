Eine Kleidertauschparty findet am Freitag, 23. Juni im Steamwork in der Roonstraße 23a statt. Die Veranstaltung „Kleiderei“ beginnt um 17.30 Uhr und endet 20.30 Uhr. Der Karlsruher Verein GloW bietet diese Plattform an. Kleidung bekommt dabei eine zweite Chance. Die Veranstaltung wird von Bildungsständen begleitet. Sie schärfen das Verständnis für globale Lieferketten.

Billige Massenproduktion belastet Umwelt und Menschen, so der Veranstalter. Bei der Tauschbörse können Interessenten verweilen, sich austauschen und Spaß haben. Auch wer nichts zum Tauschen hat, kann dort stöben und die Atmosphäre genießen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Informationen auf der Website unter glow-karlsruhe.org.