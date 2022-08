Fahrer eingeklemmt

Kleintransporter kracht auf der A5 bei Karlsruhe in Sattelzug: Langer Stau

Nach einem schweren Auffahrunfall in Fahrtrichtung Süden und einem Folgeunfall auf der Gegenfahrbahn kommt es am Mittwochmorgen auf der A5 rund um Karlsruhe zu massiven Behinderungen. Die A5 ist in Richtung Basel gesperrt.