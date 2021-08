Im Hochsommer ist auch in Karlsruhe Schwitzen angesagt. Direkt unter unseren Füßen aber ist die Temperatur jahrein, jahraus stabil: Grundwasser hat zehn bis zwölf Grad Celsius. Diese Energie bleibt noch weitgehend ungenutzt – obwohl man mit ihr prima kühlen könnte.

Selbst an heißesten Sommertagen genießen Joachim Langes Besucher herrlich erfrischende Kühle. Mitten in Durlach-Aue lässt der Hausherr sogar entspannt die Glastür zur sonnigen Terrasse auf der Südseite seines Hauses offen. Die Außenjalousien fährt Lange auch nur selten aus. Dabei strahlt die Sonne voll auf die bodentiefe Glasfront im Parterre. Diese wohltemperierte Oase hat Lange mit gezieltes Sanierung geschaffen.

Andere Karlsruher haben in diesen Tagen wieder unerträglich geschwitzt. Und das ohne extremen Hitzesommer. In der Klimaerwärmung aber heizt sich auch das Klima in einer der wärmsten Städte Deutschlands auf.

Wer sich ein billiges Klimagerät mit Abluftschlauch ans teilweise geöffnete Fenster stellt, befeuert allerdings einen Teufelskreis. Drinnen im Wohnraum tut sich wenig, draußen wirkt der Treibhauseffekt. Schlechte Klimaanlagen mit geringem Wirkungsgrad und hohem Stromverbrauch tragen deutlich zur Klimaerwärmung bei. Das gilt auch für herkömmliche große, strombetriebene Kühlanlagen. Sie sind oft auf Gebäudekomplexen platziert: dem Kaufhaus, dem Bürogebäude, Klinikbauten.