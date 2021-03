Aktion im Corona-Lockdown

Klimafreundliche Chance für Handel und Innenstadt: Wie geht es mit dem Lieferservice der Karlsruher Radkuriere weiter?

Lokal bestellen, per Rad im Stadtgebiet liefern lassen: Was in Karlsruhe derzeit als Aktion läuft, hat nicht nur im Lockdown Charme. Händler wie Kuriere sehen das Modell als Chance.