Die Klimakämpfer räumen den Hörsaal am KIT in Karlsruhe

Die Aktivistengruppe „EndFossil: Occupy! Karlsruhe“ hat die Besetzung im Audimax des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) beendet. Wie ein Sprecher der Gruppe gegenüber den BNN erklärt, wurde am Dienstagabend das Lager im Vorraum des größten Hörsaals am KIT abgebaut. Acht Tage zuvor hatte die Gruppe ihr Lager in dem Gebäude aufgeschlagen.

Die Aktivisten, die sich für ein Ende der Nutzung fossiler Energieträger einsetzt, hatten zu Wochenbeginn mit etwa zehn Menschen den Audimax besetzt, konnten im Lauf der folgenden Tage noch Mitstreiter aus der Studentenschaft für sich gewinnen.

Nach einer Gesprächsrunde am Freitag vergangener Woche zwischen dem KIT-Präsidium, den Umweltaktivisten und einem Gremium der Studierendenschaft des KIT habe man sich auf die nächsten Schritte geeinigt, um Studierende stärker in die Entscheidungen zur Energieversorgung einzubinden.

Darüber hinaus sollen erneuerbare Energiequellen mehr für die Energieversorgung des Campus-Areals genutzt werden. Auch eine stärkere Nutzung von Photovoltaik soll nun diskutiert werden.

Forderungen bestehen bereits seit mehreren Jahren

Tatsächlich hätten sich die Forderungen der Besetzer von „EndFossil: Occupy! Karlsruhe“ in großen Teilen an jenen Maßnahmen orientiert, die bereits seit 2019 von der verfassten Studierendenschaft des KIT eingefordert worden waren, sagt Ivo Dujmović, Umweltreferent in der Studierendenschaft.

Das KIT sei damals nicht in ausreichendem Maße auf die Studenten und ihre Erwartungen eingegangen, so Dujmović.

Mit der nun erzielten Vereinbarung könne man die Besetzung auch beenden, so ein EndFossil! Occupy-Sprecher: „Unser Ziel war, dass den Studenten endlich zugehört wird. Das haben wir nun erreicht.“

Das KIT hat nun angekündigt, dass beim Stromkauf die Nutzung erneuerbarer Energiequellen Priorität genieße. Eine Umstellung erfolge, sobald Finanzierung und Verfügbarkeit dies zuließen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die das KIT verschickte.

Darüber hinaus hat das KIT angekündigt, den Ausbauplan für erneuerbare Stromerzeugung am Campus Nord weiterzuentwickeln. Dujmović sagt es deutlicher: Bis 2030 sollen auf allen geeigneten Gebäuden des KIT Photovoltaik-Anlagen installiert sein.

Rückkehr der Besetzer in den Karlsruher Hörsaal ist nicht ausgeschlossen

Wo das KIT in den Bemühungen zur nachhaltigen Energieerzeugung steht, soll ein Bericht bis Ende des ersten Quartals 2023 aufzeigen. Außerdem soll im Präsidium das Thema Nachhaltigkeit mehr Gewicht erhalten, mit Einbeziehung der Studierenden.

Das soll mit Beginn des kommenden Jahres starten. Bis dahin gebe es den „Runden Tisch der Nachhaltigkeit“, in dem die Studentenschaft vertreten sei.

Ein Schritt in die richtige Richtung? „Ich sehe es als Schneeballsystem, das viel anstoßen kann. Oder es verpufft“, sagt Umweltreferent Dujmović. „EndFossil: Occupy“ kündigt schon jetzt an: „Wenn wir sehen, dass die Forderungen nicht erfüllt werden, kommen wir wieder“.