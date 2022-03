Globaler Klimastreiktag

Klimastreik in Karlsruhe: Fridays for Future geht für Umweltschutz und Frieden auf die Straße

Beim globalen Klimastreiktag von Fridays for Future gehen in Karlsruhe rund 2.000 Menschen auf die Straße. Das Ziel ist klar: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie soll der Klimaschutz wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.