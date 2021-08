Strategie zur Anpassung an Klimawandel

Wie Karlsruhe heiße Sommer erträglicher machen will

Trockene Sommer und heftige Gewitter: Die Folgen des Klimawandels sind in den vergangenen Jahren auch in Karlsruhe sichtbar geworden. Die Stadt hat eine Strategie zur Anpassung an nicht vermeidbare Folgen entwickelt.