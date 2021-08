Die Sommer werden heißer, der Grundwasserspiegel sinkt. Wie sich die Stadtwerke Karlsruhe darauf vorbereiten, in einigen Jahren viel mehr Wasser in die Leitungen pumpen zu müssen.

Bauarbeiter entfernen Schutzfolien von dicken Rohren, Filter werden erstmals durchgespült: Mitten im Mörscher Wald zwischen Rheinstetten und Ettlingen liegen die Arbeiten der Stadtwerke Karlsruhe an einem komplett neuen Wasserwerk in den letzten Zügen. Noch dieses Jahr soll es in den Testbetrieb gehen, 2022 dann offiziell eröffnet werden. Es ersetzt das alte Werk, das wenige Meter nebenan nach 90 Jahren Dienst seinem Abriss entgegensieht.

Mit dem Neubau wollen die Stadtwerke sicherstellen, dass die Karlsruher Bürger auch in vielen Jahren noch genug Trinkwasser bekommen – trotz Klimawandel, steigendem Bedarf und sinkendem Grundwasserspiegel. „Wir haben eine Wasserbedarfsprognose bis zur Mitte des Jahrhunderts erstellt“, erklärt Matthias Maier, Leiter der Trinkwassergewinnung bei den Stadtwerken.

Experten gehen davon aus, dass sich die Anzahl der sogenannten heißen Tage pro Jahr bis 2040 von aktuell 16 auf 32 verdoppeln wird. An solchen Hitzetagen erreichen die Temperaturen tagsüber 30 Grad und sinken nachts nicht unter 20. Auch an normalen Tagen werden die Temperaturen vermutlich höher sein als heute. Mit der Folge: „Die Leute duschen häufiger und gießen mehr.“ Reichen die Trinkwasserressourcen in der Karlsruher Region dafür noch aus?