35-jähriger Ladendieb kollabiert in Karlsruhe-Knielingen nach Konfrontation mit Zeugen

Nach seiner Flucht aus einem Knielinger Einkaufsmarkt hefteten sich Zeugen an die Fersen des mutmaßlichen Diebes. Nach einem Gerangel verlor der 35-Jährige das Bewusstsein. Die Polizei sucht nun eine mögliche Komplizin des Mannes.

Ein 35-Jähriger hat am Samstag mit einer unbekannten Begleiterin Waren aus einem Einkaufsmarkt im Karlsruher Stadtteil Knielingen gestohlen und ist bei einer anschließenden Konfrontation mit Zeugen kollabiert. Nach Angaben der Polizei wurde ein Angestellter des Marktes in der Egon-Eiermann-Allee auf die beiden aufmerksam und sprach den 35-Jährigen an, als er den Markt mit Beute im Wert mehrerer hundert Euro verlassen wollte.

Der 35-Jährige wurde panisch und flüchtete. Zwei Männer hefteten sich an seine Fersen und holten ihn auf Höhe einer Brauereigaststätte schließlich ein. Hier wurde der mutmaßliche Dieb aggressiv und bewarf seine Verfolger mit herumliegenden Steinen.

Dennoch gelang es den beiden Männern, den 35-Jährigen zu überwältigen und festzuhalten. Nach kurzer Zeit zeigte dieser Auffälligkeiten und verlor das Bewusstsein. Hinzugeeilte Polizeibeamte und ein Rettungsdienst reanimierten den Mann, der unter Lebensgefahr in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe beantragte einen Haftbefehl gegen ihn.

Die Polizei ist noch auf der Suche nach der Begleiterin des Mannes, die sich während des Geschehens unbemerkt entfernte. Nach Angaben der Polizei ist diese zwischen 30 und 40 Jahren alt, ungefähr 160 Zentimeter groß und hat ein „südländisches“ Aussehen. Sie trug schulterlanges schwarzes Haar und war mit einer schwarz-grauen Leggings sowie mit einem schwarzen Oberteil bekleidet.

Polizei sucht Zeugen Hinweise zu den Geschehnissen oder der Begleiterin werden beim Kriminaldauerdienst unter (07 21) 6 66 55 55 entgegen genommen.