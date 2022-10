50.000 Euro Schaden: Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit zwei geparkten Autos in Karlsruhe-Knielingen

Ein 21-jähriger Fahrer hatte am Sonntag in Knielingen die Kontrolle über sein Auto verloren. Er stieß mit zwei Autos zusammen. Die Polizei bemerkte bei der Unfallaufnahme, dass der Mann betrunken war.

Am Sonntag

Ein Sachschaden von rund 50.000 Euro und ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen in Knielingen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-jähriger Autofahrer gegen 8.20 Uhr auf der östlichen Rheinbrückenstraße unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Auto.

Er streifte daraufhin ein seitlich geparktes Auto, bevor er dann frontal in das Heck eines weiteren, am Straßenrand geparkten Fahrzeugs fuhr. Der 21-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und an allen drei Autos entstand ein hoher Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich später heraus, dass der 21-Jährige alkoholisiert war. Er musste die Beamten zu einer Blutprobe auf das Revier begleiten. Sein Führerschein wurde ihm entzogen und er muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.