Aggressiver 21-Jähriger auf E-Scooter attackiert Passanten in Karlsruhe

Ein aggressiver E-Scooter-Fahrer hat am Dienstagnachmittag im Karlsruher Stadtteil Knielingen die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei meldete, fuhr der 21-Jährige mit seinem Scooter auf einem Gehweg in der Sudetenstraße.

Hier sprach ihn ein 54-jähriger Fußgänger an und machte ihn darauf aufmerksam, dass er hier eigentlich nicht fahren dürfe. Der Rollerfahrer reagierte darauf äußerst aggressiv und fuhr den Passanten mit seinem E-Scooter an. Die beiden Kontrahenten beleidigten sich daraufhin, was herbeieilende Passanten jedoch unterbanden.

Scooterfahrer teilt Faustschlag aus

Wenig später kehrte der 21-Jährige aber zurück und machte mit den Beleidigungen weiter. Der 26-jährige Sohn des 54-Jährigen kam nun ebenfalls dazu, um seinen Vater zu unterstützen. Unvermittelt schlug der 21-Jährige nach ihm und traf ihn mit der Faust ins Gesicht, woraufhin beide aufeinander los gingen.

Anwohner alarmierten die Polizei, welche die Auseinandersetzung schließlich beendete. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.