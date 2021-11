Auto brennt in Karlsruhe-Knielingen komplett aus

Am Mittwochabend hat ein Auto in Karlsruhe-Knielingen Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Die Ursache ist noch unklar.

Gegen 17.30 Uhr am Mittwochabend geriet das Auto auf der B36 Ecke Sudetenstraße in Karlsruhe-Knielingen in Flammen. Die Ursache des Brandes ist laut Informationen der Polizei noch unklar.

Der Fahrer habe das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, beim Brand sei keine Person verletzt worden.

Durch die Hitze des Brandes und die auslaufenden Stoffe aus dem Fahrzeug war die Fahrbahn stark verunreinigt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis ungefähr 20.15 Uhr an. Ob nachhaltige Schäden an der Fahrbahn entstanden sind, kann die Polizei aktuell nicht sagen.