Bahnstrecke von Karlsruhe nach Wörth ist bis 11. Dezember gesperrt

Die DB Netz lässt die Stellwerke in Speyer, Wörth und Germersheim sanieren. Deshalb wird die Strecke zwischen Karlsruhe und Wörth sowie zwischen Karlsruhe und Germersheim von 30. November an zehn Tage gesperrt.

Die DB Netz arbeitet an der Erneuerung der Stellwerkstechnik in der Südpfalz. Während der Bauarbeiten kommt es immer wieder zu Verspätungen und Fahrtausfälle auf den Linien der S5 und S51/52.

So auch jetzt wieder: Die Strecke zwischen Karlsruhe und Wörth sowie zwischen Karlsruhe und Germersheim wird von 30. November, 23 Uhr, bis 11. Dezember, 3 Uhr, gesperrt. Es können keine Stadtbahnen verkehren, wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung ankündigt.

Die AVG habe deshalb einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. DB Regio werde ebenfalls einen weiteren Ersatzverkehr anbieten, heißt es weiter.

Ein Bus-Ersatzverkehr bedient die Strecke von der Haltestelle Karlsruhe Rheinbergstraße in Richtung Wörth Badepark. Der zweite Bus-Ersatzverkehr verkehrt auf der Strecke zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhofsvorplatz bis nach Germersheim.

DB digitalisiert Stellwerke

Hintergrund für die Streckensperrung ist das Digitalisierungsprojekt Wörth-Germersheim-Speyer der Deutschen Bahn (DB). Innerhalb von zwei Jahren sollen die elektromechanischen Stellwerke in Germersheim, Philippsburg sowie Wörth, das Relaisstellwerk in Speyer und die Blockstelle in Rülzheim durch elektronische Stellwerke ersetzt werden. Zudem werde die Signal- und Bahnübergangstechnik erneuert, kündigt die DB an.

Die neuen Stellwerke in Germersheim, Philippsburg und Rülzheim haben ihre Arbeit bereits aufgenommen. Das Modul in Wörth nehme in der letzten Phase seine Arbeit auf.

Die DB plant, dass Ende 2022 die Fahrdienstleiter die Signale und Weichen auf der Strecke Wörth-Germersheim-Speyer über ein neues Elektronisches Stellwerk in Germersheim steuern können – statt mit Hebeltechnik einfach per Mausklick.

Fahrgästen wird empfohlen mehr Zeit einzuplanen

Die AVG weist die Fahrgäste darauf hin, dass sie mit dem Ersatzverkehr deutlich mehr Zeit für ihre Fahrt einplanen sollten.

Zum einen komme es aufgrund des langen Fahrwegs des Ersatzverkehrs zu Fahrzeiten von mindestens einer Stunde und 45 Minuten.

Zum anderen seien die Ersatzbusse ebenfalls der tagesaktuellen Situation rund um die stark frequentierte Rheinbrücke ausgesetzt. Dies könne im ungünstigsten Fall Fahrtzeiten von mehr als zwei Stunden zur Folge haben.

Fahrgäste können sich ab sofort auf der Homepagewww.avg.info über die Fahrtzeiten des Bus-Ersatzverkehrs informieren. Dort ist unter einem Link der komplette Fahrplan des Bus-Ersatzverkehrs für die S5, S51 und S52 für die Strecke zwischen Karlsruhe und Wörth sowie zwischen Karlsruhe und Germersheim veröffentlicht.