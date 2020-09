Diebe brechen in das Gelände der Ölraffinerie in Karlsruhe ein.

Am Dienstagmorgen haben Diebe sich Zugang zum Firmengelände MiRo verschafft. Die Polizei sammelt Hinweise, um den Dieben auf die Spur zu kommen.

Diebe verschafften sich am frühen Dienstagmorgen, zwischen 3.00 Uhr und 5.00 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise auf das Firmengelände in der Dea-Scholven-Straße in Knielingen/Karlsruhe. Dort entwendeten sie einen Kippmuldenladen im Wert von 25.000 Euro.

Vermutlich haben die Eindringlinge den Kippenmuldenladen zum Abtransport von drei Großtrommeln mit Erdkabeln verwendet. Diese hatten einen Wert von zirka 50.000 Euro.

Anschließend durchbrachen die Täter mit dem Lkw und den aufgeladenen Kabeltrommeln die Umzäunung des Geländes und flüchteten in unbekannte Richtung. Hierbei richteten sie einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0721) 6663611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzten.