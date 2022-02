Auf der Flucht nach einem Ladendiebstahl in Karlsruhe-Knielingen wirft der mutmaßliche Täter mit Steinen nach seinen Verfolgern. Als sie ihn festhalten bricht er zusammen und muss wiederbelebt werden. Seither schwebt er in Lebensgefahr.

Der 35 Jahre alte mutmaßliche Ladendieb, der am Samstag in Knielingen nach einem Gerangel mit Verfolgern zusammenbrach, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Das teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe auf Nachfrage der BNN mit.

Der Mann hatte nach einem mutmaßlichen Beutezug das Bewusstsein verloren und musste vom Rettungsdienst reanimiert werden. Seither liegt er stationär in der Klinik. Keine Erkenntnisse gibt es unterdessen über eine mögliche Komplizin, nach der die Polizei sucht.

Die auf 30 bis 40 Jahre geschätzte und etwa 1,60 Meter große Frau soll sich während des Geschehens in der Nähe eines Brauhauses in der Egon-Eiermann-Allee unbemerkt vom Ort des dramatischen Geschehens entfernt haben.

Mutmaßlicher Täter wurde offenbar panisch

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann gemeinsam mit der unbekannten Begleiterin in einem Knielinger Einkaufsmarkt Waren im Wert von mehreren hundert Euro eingepackt und das Geschäft verlassen hat, ohne zu bezahlen.

Ein Mitarbeiter des Marktes wurde auf den mutmaßlichen Dieb aufmerksam und sprach ihn an. Der 35-Jährige wurde demnach offenbar panisch und ergriff die Flucht. Zwei Passanten setzten dem Flüchtenden nach und holten ihn nahe der dortigen Brauerei-Gaststätte ein. Dort sei der mutmaßliche Dieb aggressiv geworden. Mit herumliegenden Steinen bewarf er seine Verfolger.

Den beiden Männern gelang es jedoch, den 35-Jährigen trotz der Steinwürfe zu überwältigen und festzuhalten. Wenig später verlor der mutmaßliche Täter das Bewusstsein. Zwischenzeitlich eingetroffene Polizisten und später Sanitäter begannen mit Wiederbelegungsmaßnahmen. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Vorläufige Festnahme in Karlsruhe-Knielingen war regelkonform

Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise darauf, dass der Zusammenbruch des Mannes auf den Zugriff der Zeugen zurückzuführen ist. Die Verfolger hätten richtig gehandelt, indem sie den 35-Jährigen festhielten, um ihn der Polizei zu übergeben. Die Intervention sei nach aktuellem Kenntnisstand regelkonform verlaufen, sagte Staatsanwalt Manuel Graulich den BNN.

Paragraf 127 der Strafprozessordnung regelt die so genannte vorläufige Festnahme. Ihm zufolge ist in entsprechenden Fällen jeder auch ohne richterliche Anordnung zur vorläufigen Festnahme befugt. Ein flüchtiger mutmaßlicher Straftäter darf demnach festgehalten werden, bis er der Polizei überantwortet werden kann. Die Wahl der Mittel muss dabei den Regeln der Verhältnismäßigkeit entsprechen.

Suche nach Begleiterin des Mannes

Weshalb sich der Gesundheitszustand des Mannes in kurzer Zeit so drastisch verschlechterte, ist derzeit noch unklar. Zuvor habe nach Lage der Dinge nichts darauf hingedeutet, dass der Mann sogleich das Bewusstsein verlieren könnte.

Keine Erkenntnisse gibt es über mögliche Vorerkrankungen des 35-Jährigen. Weiterhin sucht die Polizei nach der mutmaßlichen Begleiterin des Mannes.

Die Frau soll laut Zeugen ein „südländisches“ Aussehen haben. Sie war mit einer schwarz-grauen Leggings und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Hinweise zu den Geschehnissen oder der mutmaßlichen Begleiterin werden beim Kriminaldauerdienst unter (07 21) 6 66 55 55 entgegengenommen.