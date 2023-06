Eine Unbekannte stiehlt die Armbanduhr eines 87-Jährigen in Knielingen

Eine junge Frau hat am Mittwoch in Karlsruhe einen älteren Mann beraubt und floh danach mit einem Auto. Die Polizei beginnt nun mit den Ermittlungen.

Ein 87-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in Karlsruhe-Knielingen von einer Frau beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann gegen 15.15 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau vom Einkaufen zurück zu seiner Wohnung.

Als er sein Auto in einem Hinterhof in Itzsteinstraße parkte, kam eine junge Frau auf ihn zu. Sie bot zunächst an, ihm beim Tragen der Einkaufstaschen zu helfen. Daraufhin riss die Unbekannte dem 87-Jährigen jedoch gewaltsam die Armbanduhr von seinem Handgelenk. Anschließend flüchtete die junge Frau zu einem nahestehenden Fahrzeug, in dem ein Mann auf sie wartete. Die beiden Täter fuhren danach umgehend in Richtung Annweiler Straße davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte das Auto mit den geflohenen Personen nicht gefunden werden.

Nach der Beschreibung des 87-jährigen Mannes sei die Täterin circa 30 Jahre alt und ungefähr 1,70 m groß gewesen. Die Frau habe dunkle Haare und dunkle Augen gehabt, so der Mann weiter. Zur Tatzeit habe sie eine dunkle Hose und ein beigefarbenes Oberteil getragen. Der Fahrer des Autos habe dunkle Haare gehabt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Zeugen gesucht (0721) 6 66 55 55