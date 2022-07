Frau demoliert in Knielingen mehrere Autos und liefert sich danach der Polizei aus

Die Polizei Karlsruhe-West ist auf der Suche nach geschädigten Autobesitzern oder Augenzeugen vom Donnerstagabend in Knielingen. Eine Frau hat mehrere Autos beschädigt und sich im Anschluss der Polizei gestellt.

Am Donnerstag

Eine 35-Jährige hat Donnerstag Nacht im Karlsruher Polizeirevier West zugegeben, zuvor mehrere Autos in Knielingen demoliert zu haben.

Wie die Beamten mitteilten, habe die Frau außerdem erzählt, dass sie sich am Abend mit ihren Eltern gestritten hätte. Im Anschluss sei sie gegen 20 Uhr in Knielingen in Richtung G.-Braun-Straße gelaufen. Auf dem Parkplatz habe sie wahllos Pflastersteine umher geworfen.

Anschließend zerkratzte sie bei einem geparkten Auto den Außenspiegel und beschädigte ein Fenster mit einem Stein.

Aus der Beschädigungen unklar

Ein weiteres Auto fiel der Frau in der Anweilerstraße zum Opfer Zudem stahl sie aus einem offen stehenden Fahrzeug einige Gegenstände. Daraufhin sei sie direkt zur Polizei gelaufen, um sich zu stellen.

Zeugen oder eventuell Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.