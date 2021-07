Die Fußgängerin, die am 13. Juli in Karlsruhe-Knielingen von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt wurde, ist tot.

Am Morgen des 13. Juli ist eine Fußgängerin in Karlsruhe-Knielingen von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die 31-jährige Frau ist am Samstag in einer Klinik gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Montag mit.

Die Fußgängerin hatte nach offiziellen Angaben die Gleise hinter einer Straßenbahn an der Haltestelle Herweghstraße überquert und eine heranfahrende Bahn übersehen.

Die 31-Jährige wurde von der Bahn erfasst, schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.