Im Karlsruher Ölhafen legen Frachtschiffe dank des Regens wieder ab

Lange lag der Rheinpegel historisch niedrig, bei etwa 3,50 Meter. Jetzt haben die Regenfälle für etwas Entspannung in der Binnenschifffahrt gesorgt. Doch die Aussichten sind nicht gut.

Schifffahrt hat mitunter auch etwas mit „Wellen“ zu tun, mit Ebbe und Flut. Das seit Mitte Juli anhaltende Niedrigwasser auf dem Rhein hatte zuletzt erhebliche Behinderungen für die Binnenschiffer zur Folge.

Die Regenfälle der vergangenen Tage brachten zumindest etwas Licht am Ende des Tunnels: Seit Sonntag legen im Ölhafen Karlsruhe wieder Frachtschiffe ab. Auch Schiffsführer Hans de Gelder machte sich am Mittwochmorgen auf in Richtung Rotterdam. Der 62-jährige Niederländer und andere Rheinschiffer nutzten die von Basel aus flussabwärts schwappende Welle.

Wochenlang lag der Rheinpegel bei Maxau nahe der 3,50-Meter-Marke. Die Schiffsführer konnten nur einen Bruchteil der sonst üblichen Mengen beladen. Mit den Regenfällen am Hochrhein und Alpenrand war der Pegel kurzzeitig an die Marken von 4,30 und 4,40 Meter angestiegen.

Tanker kann nur zu 33 Prozent beladen werden

Am Dienstagabend hatte Hans de Gelder noch auf die Beladung seines 110 Meter langen und zwölf Meter breiten Treibstoff-Frachters gewartet – am Morgen danach war der Tanker geladen, wegen des vergleichsweise noch immer niedrigen Wasserstands aber nur zu 33 Prozent.

Der Karlsruher Hafenmeister Bernd Ertel berichtet von rund drei Dutzend Öltankern, die seit Sonntag den am nördlichen Stadtrand von Karlsruhe gelegenen Ölhafen beladen verlassen haben. 15 Schiffe waren es Sonntag, elf beziehungsweise acht weitere am Montag und Dienstag. Bis Mittwoch zur Mittagszeit liefen nochmals fünf Schiffe aus.

Das Wasser sinkt bereits wieder. Bernd Ertel, Hafenmeister

Was die weiteren Aussichten angeht: Die Prognose für die nächsten Tage ist für die Rheinschiffer durchwachsen. „Das Wasser sinkt bereits wieder“, sagt Hafenmeister Ertel. Etwa 2.500 Tonnen Sprit können die im Ölhafen zur Verladung einfahrenden Tanker im Schnitt aufnehmen – mit dem aktuellen Wasserstand seien es derzeit nur „etwa 600 Tonnen pro Schiff“, so Ertel.

Karlsruher Ölhafen ist eng mit der „MiRO“ verbunden

Der 1963 entstandene Ölhafen kann im Maximum bis zu 50 Schiffe gleichzeitig vor Anker lassen, die dann an sechs Verladeeinrichtungen für Mineralöl und einer Anlage für Flüssiggas befüllt werden.

Eng verbunden ist der Ölhafen mit der „MiRO“, der Mineralölraffinerie Oberrhein, die als Süddeutschlands größte Kraftstoffraffinerie und eine der modernsten und leistungsfähigsten Raffinerien in Europa bekannt ist. Nordwestlich von Karlsruhe werden dort circa 16 Millionen Tonnen Rohöl jährlich zu hochwertigen Mineralölprodukten verarbeitet.