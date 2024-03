Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Karlsruhe-Knielingen ein

Am Samstag ist in ein Haus in Knielingen eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Samstag, 23. März, in der Zeit zwischen 16.25 Uhr und 23.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in Karlsruhe-Knielingen eingebrochen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Heckerstraße.

Im Inneren betraten die Einbrecher sämtliche Räume und durchwühlten Schränke sowie Schubladen nach Wertsachen. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann gegenwärtig bisher nicht beziffert werden, teilte die Polizei mit.

Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.