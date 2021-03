Ein Grundstück liegt in Knielingen

Häuser mit privatem See in Karlsruhe: Zwischen Großstadt und Campingplatz-Idylle

Kaum zu glauben aber auch in der Großstadt Karlsruhe gibt es Häuser, zu denen ein privater See gehört. Die Grundstücke sind oft lange in Familienbesitz. Ein exklusiver Seezugang – für viele eine Traumvorstellung.