Kollision in Karlsruhe-Knielingen fordert einen Verletzten

Ein 31-jähriger Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß in Karlsruhe-Knielingen leicht verletzt. Ein 27-Jähriger missachtete dessen Vorfahrt.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Karlsruhe-Knielingen hat sich ein 31-jähriger Mann leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist zudem ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstanden.

Ein 27-jähriger Autofahrer befuhr gegen 6.20 Uhr die Sudetenstraße in Fahrtrichtung Östliche Rheinbrückenstraße und wollte nach links in Richtung Mühlburg abbiegen. Laut den Angaben des Mannes war die Ampel zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, sodass er in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dabei übersah der 27-Jährige das vorfahrtsberechtigte Auto eines 31-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision zog sich der 31-jährige Autofahrer leichte Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik.