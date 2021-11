Lastwagen kommt bei Knielingen von der Fahrbahn ab

Als ein Lastwagenfahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der B 10 bei Knielingen von der Fahrbahn abkam, prallte er gegen die Leitplanken auf beiden Seiten. Es entstand ein Schaden von geschätzt 30.000 Euro.

Ein 56-Jähriger kam auf der B 10 in der Nacht Dienstag auf Mittwoch gegen 3 Uhr mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei mitteilte, prallte er dabei kurz nach der Auffahrt Knielingen gegen die rechte Leitplanke. Anschließend wollte er gegenlenken, schlug aber zu weit nach links aus, und stieß mit der Leitplanke auf der anderen Seite zusammen. In der Folge musste der linke Fahrstreifen bis etwa 7 Uhr gesperrt werden. Was den Unfall ausgelöst hat, ist noch offen. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.