Zwei Männer haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Karlsruhe-Knielingen gestritten. Einer von ihnen musste anschließend ins Krankenhaus.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag, 16., auf Samstag, 17. Juni, einen 32-Jährigen in Knielingen angegriffen und schwer verletzt.

Die Polizei teilte mit, dass die beiden Männer gegen 1.15 Uhr in Streit geraten waren. Dabei trat der Verdächtige dem 32-Jährigen in den Bauch und schlug ihm anschließend gegen den Kopf.

Der Täter war mit einem großen Hund und einer Frau mit Hund unterwegs

Daraufhin entfernte sich der Täter mit seinem großen Hund in Richtung der Sängerhalle. Vor der Auseinandersetzung war der mutmaßliche Täter wohl in Begleitung einer Frau mit einem kleinen Hund. Der Geschädigte kam anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.