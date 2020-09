Mehrere Sachbeschädigungen in Karlsruhe-Knielingen

In der Zeit vom Donnerstag, den 10. September, bis Montag, 28. September, kam es im Bereich von Karlsruhe-Knielingen in bislang zehn Fällen zu Sachbeschädigungen. Meist wurde vermutlich mit einem Luftdruckgewehr Autoscheiben, Straßenbahnhaltestellen sowie Scheiben einer Ausstellungshalle beschädigt.

Der dabei angerichtete Sachschaden wird zwischen 30.000 Euro und 40.0000 Euro geschätzt. Die letzten zwei Taten ereigneten sich am vergangenen Wochenende. Hier wurde unter anderem an einem Autohaus „Im Husarenlager“ insgesamt sechs Ausstellungsscheiben beschossen, sodass ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. Auch in einer Kindertagesstätte in der Egon-Eiermann-Allee wurden ebenfalls Beschädigungen durch Schüsse festgestellt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeiposten Mühlburg unter der Telefonnummer (0721) 9 59 91 20 in Verbindung zu setzen.