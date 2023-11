Mitten in Karlsruhe-Knielingen: Raser crasht in ein abbiegendes Auto

Eine sinnlose, nächtliche Raserei durch den Karlsruher Stadtteil Knielingen endete am Dienstagabend in einem Verkehrsunfall. Gegen 22.20 Uhr überholte der Fahrer eines Mercedes AMG an der Kreuzung Rheinbrückenstraße, Ecke Rheinbergstraße, mit überhöhter Geschwindigkeit zwei an der dortigen roten Ampel wartende Fahrzeuge.

Raser kommt erst nach 150 Metern zum Stehen

Dabei übersah er ein von rechts bei Grün querendes Fahrzeug. Die beiden Autos kollidierten miteinander. Der Mercedes kam erst nach rund 150 Metern zum Stehen. Bei dem Crash wurde niemand verletzt.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen zu dem Unfall eingeleitet.