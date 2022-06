Passanten finden verletzte Frau in Karlsruhe-Knielingen

Am Dienstagabend haben Passanten gegen 19.15 Uhr eine verletzte Frau neben ihrem Fahrrad an der Kreuzung Sudetenstraße und Egon-Eiermann-Allee im Stadtteil Knielingen gefunden. Die Polizei sucht nun Personen, die etwas beobachtet haben könnten.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, hatte die 70-Jährige eine stark blutende Platzwunde am Kopf, konnte aber zu der Ursache der Verletzung nichts sagen. Das Fahrrad der Frau wurde in unmittelbarer Nähe an einem Metallgitter angeschlossen gefunden. Ob das Fahrrad mit einem möglichen Unfallgeschehen zusammenhängt, bedarf weiterer Ermittlungen.