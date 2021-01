In der Sudetenstraße in Knielingen wohnt das Ehepaar Würzner, direkt am Abzweig zur Straße „Am Stillen Winkel“.

Still blieb für über zwei Monate aber vor allem das Telefon, ganz zum Ärger der beiden Senioren. Mitte November waren die Würzners plötzlich nicht mehr erreichbar.

Mehrere Besuche eines technisch versierten Bekannten, zahlreiche Telefonate mit dem Kundendienst und einige SMS und E-Mails später ist das Problem noch immer nicht ganz behoben. Auch Nachbarn berichten von Ausfällen und Verbindungsproblemen.