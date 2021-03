Stadt Karlsruhe will nach Problemen mit dem Träger die Espira Kita in Knielingen übernehmen

Lange hat Karlsruhes Sozialbürgermeister Martin Lenz in der Debatte um anhaltende Probleme in der Espira Kita auf eine interne Lösung beim Träger gesetzt. Nun folgt die Kehrtwende.

Die Stadt will die Espira Kita in Knielingen übernehmen. Lange habe sein Team mit dem Träger nach Lösungen gesucht, sagt Sozialbürgermeister Martin Lenz (SPD) im Gespräch mit den BNN. Mittlerweile sei das Vertrauen verloren.

„Ich bin guter Hoffnung, dass Espira seine Trägerschaft in den nächsten Tagen zurückgeben wird.“ Zuletzt war die ohnehin angespannte Situation in der Kita weiter eskaliert. In der Einrichtung hatte es seit Eröffnung im September 2018 immer wieder Probleme gegeben, zahlreiche Wechsel im Personal sorgten für Unruhe.

Das Tischtuch zwischen Espira, einem privaten Träger, der über 50 Kitas in sechs Bundesländern betreibt, und vielen Knielinger Eltern ist zerschnitten.