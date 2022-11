Am Mittwoch

Versuchter Diebstahl mit Waffen: Einbrecher wird in Karlsruhe-Knielingen auf frischer Tat ertappt

Ein Mann ist am Mittwoch in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe-Knielingen eingebrochen. Ein Hausbewohner erwischte den vermeintlichen Dieb bei seinem Vorhaben.